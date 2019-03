Lukaku, goed voor zes goals in de laatste drie matchen: “Ook op training gebeuren geweldige comebacks” MH

06 maart 2019

23u37 0 Champions League Zijn tweede ‘brace’ ooit in de Champions League. Met zes goals in de laatste drie matchen verkeert Romelu Lukaku in bloedvorm. PSG ondervond het vanavond aan den lijve. “Alles begint met hard werken op training.”

“We hadden vertrouwen voor aanvang van de match”, aldus Lukaku na afloop. “Na de wedstrijd tegen Southampton, waarin Marcus (Rashford, red.) en ik als koppel voorin speelden, wisten we dat we het konden klaarspelen vandaag. Het was een genot om met hem op deze manier samen te spelen. We scoorden allebei, dus we zijn gelukkig (lacht). Doordat hij druk zette, kon ik die eerste goal maken. En ik had hem gezegd dat telkenmale hij zou schieten, ik zou volgen voor de rebound.”

Wat nu de ambities zijn? “We keep on going. Alles begint met hard werken op training. We spelen veel wedstrijdsituaties - vijf tegen vijf of zes tegen zes. Ook op training gebeuren er geweldige comebacks.”