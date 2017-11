Lukaku en Fellaini slikken zure nederlaag in Basel na goal in slotminuten YP en MH



Bron: ANP, Belga 0 Action Images via Reuters Champions League Manchester United is er vanavond nog niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Het elftal van trainer José Mourinho had in de uitwedstrijd tegen FC Basel genoeg aan een gelijkspel. In de 89ste minuut ging het echter mis. Michael Lang scoorde alsnog de winning goal tegen Lukaku en Fellaini - die de hele wedstrijd tussen de lijnen stonden.

ManuU, met Romelu Lukaku en Marouane Fellaini aan de aftrap, begon aarzelend, maar nam na tien minuten het commando volledig over. Romelu Lukaku tekende voor de eerste kans, maar oog in oog met doelman Vaclik vergat de topschutter van de Rode Duivels af te werken. Bazel had veel moeite met de infiltrerende Fellaini, die een kopbal van de lijn gekeerd zag en het leer op slag van rust tegen de paal kopte. Aan de rust uitte de overmacht van de bezoekers zich niet op het scorebord: 0-0 na 45 minuten. In het tweede bedrijf verloor United de grip op de match. Bazel profiteerde en maakte via Michael Lang (89.) het verschil. Lukaku en Fellaini speelden de hele wedstrijd mee. CSKA Moskou won met 2-0 van Benfica, waardoor het spannend blijft tot de laatste speeldag. Manchester United (12 ptn) heeft de beste papieren wanneer het CSKA Moskou (9 ptn) ontvangt. Bazel (9 ptn) gaat op bezoek bij het reeds uitgeschakelde Benfica (0 ptn).

Zlatan Ibrahimovic viel een kwartier voor tijd in bij Manchester United. De Zweedse aanvaller, net terug van een zware blessure, heeft nu voor zeven verschillende clubs in de Champions League gevoetbald. Daarmee is hij recordhouder. Zlatan deelde tot vandaag het record van zes clubs met Nicolas Anelka en Javier Saviola.

Vijf wedstrijden, vijf nederlagen: dieptepunt voor Benfica na verlies

Benfica speelt na de winterstop geen Europees voetbal meer. De Portugese voetbalclub ging vanavond in Rusland met 2-0 onderuit tegen CSKA Moskou en kan de laatste plaats in poule A van de Champions League niet meer verlaten. Benfica is na vijf speelronden puntloos; een negatief record voor de huidige nummer drie uit de Portugese competitie.

Van de twaalf keer dat Benfica zich plaatste voor de poulefase van de Champions League, eindigde de club één keer als laatste. Dat was in het seizoen 2014/2015. Benfica pakte toen wel vijf punten. Nu kunnen er dat er nog maximaal drie worden.

CSKA Moskou opende in de 13e minuut de score. Georgi Shennikov werd aangespeeld in het zestienmetergebied en passeerde Bruno Varela (en dus niet Mile Svilar) van dichtbij. Het doelpunt had afgekeurd moeten worden, want Shennikov stond buitenspel. De tweede treffer viel in de 56e minuut, en kwam op naam van Benfica-speler Jardel (eigen doel): 2-0.

CSKA Moskou staat nu tweede in de poule, met drie punten voorsprong op nummer drie Basel. De Zwitsers ontvangen later op de dag koploper Manchester United, dat bij een punt zeker is van een plek in de achtste finales. CSKA Moskou deed tot dit seizoen tien keer mee in de groepsfase van de Champions League, en acht keer was dat het eindstation (waaronder de laatste vier seizoenen). Op 5 december staat voor de Russen de uitwedstrijd tegen Manchester United op het programma.

