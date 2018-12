Lukaku en Fellaini naar PSG, Belgisch onderonsje met Tottenham-Dortmund & Liverpool-Bayern in achtste finales Champions League YP

Bron: Belga 0 Champions League In het Zwitserse Nyon is zopas geloot voor de achtste finales van de Champions League. Lukaku & Fellaini staan met Manchester United voor een loodzware opdracht tegen Paris Saint-Germain, Witsel en Dortmund kijken Vertonghen, Alderweireld, Dembélé en de andere Spurs in de ogen en geldt Liverpool-Bayern misschien nog als de grootste affiche.

Spectacular. The round of 16 draw 😍



Most exciting tie? #UCLdraw pic.twitter.com/ZjUBmvLwVl #UCLdraw(@ ChampionsLeague) link

Juventus bereikte in 2017 nog de finale van de Champions League, maar verloor toen kansloos van Real Madrid, dat intussen drievoudig titelverdediger is. Een jaar eerder bezorgde Atlético de stadsgenoot in Milaan heel wat meer problemen. Na negentig minuten stond er 1-1 op het scorebord in San Siro, na een doelpunt van Yannick Carrasco. In de strafschoppenreeks trapte wie anders dan Cristiano Ronaldo de beslissende elfmeter voor Real tegen de netten. Dit seizoen komt Atlético als nummer twee uit de groep van Club Brugge in de achtste finales terecht. Door het scoreloos gelijkspel op de slotspeeldag in het Jan Breydelstadion ging de groepswinst finaal nog naar het Borussia Dortmund van Axel Witsel, dat tegenover het Tottenham Hotspur van collega-Rode Duivels Jan Vertonghen, Mousa Dembélé en Toby Alderweireld staat.

Liverpool, dat vorig seizoen na blunders van doelman Loris Karius de eindwinst aan Real moest laten, hoopt dit seizoen op een herkansing op het kampioenenbal. Het team van Simon Mignolet moet dan wel voorbij het in de Bundesliga krasselende Bayern zien te geraken, in 2013 het laatste niet-Spaanse team dat de Champions League wist te winnen.

Bij Paris Saint-Germain mikken de Qatarese eigenaars al jaren op CL-eindwinst, maar de achtste of kwartfinales blijken vaak het eindstation. Deze keer krijgt Thomas Meunier met PSG het Manchester United van Marouane Fellaini en Romelu Lukaku voorgeschoteld. Stadsgenoot Manchester City neemt het met Kevin De Bruyne en Vincent Kompany op tegen Schalke 04. Voor Jason Denayer en Olympique Lyon kwam er met het FC Barcelona van Thomas Vermaelen een zware klepper uit de bus. Hetzelfde verhaal voor Ajax, dat titelverdediger en recordwinnaar Real Madrid ontmoet. Tot slot staan AS Roma en FC Porto tegenover mekaar.

De heenwedstrijd wordt gespeeld op 12, 13, 19 of 20 februari. De returns vinden plaats op 5,6,12 of 13 maart.