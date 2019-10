Luis Suárez knalt Barcelona met tweeklapper naar zege tegen Inter AB

02 oktober 2019

22u52 0 Barcelona BAR BAR 2 einde 1 INT INT Internazionale Champions League Barcelona mag Luis Suárez bedanken. Met twee knappe goals zette hij de scheve situatie recht tegen een verdienstelijk Inter. Barça komt samen met Borussia Dortmund aan kop in groep F.

Tjonge jonge. Wat een start voor Inter. 0-1 na amper drie minuten. Na geharrewar troefde Lautaro Martínez Lenglet af. De Argentijn twijfelde niet en verschalkte Ter Stegen. Opdoffer voor Barcelona, dat in de eerste helft zijn meerdere moest erkennen in een sterk Inter. De Blaugrana mochten blij zijn dat het máár één doelpunt achter stond bij de rust, want Candreva, Barella en Lautaro Martínez kwamen nog dicht bij de 0-2.

Na de pauze moést Barcelona zich herpakken. En dat deed het ook. De wedstrijd sloeg helemaal om. Barça voetbalde beter en kwam net voor het uur ook langszij. Luis Suárez nam een voorzet van Vidal op de slof en knalde de 1-1 voorbij Handanović. Fantastische treffer. En de Uruguyaan verloste de Blaugrana in de slotfase volledig. Met een echte spitsengoal - op assist van Messi - zette hij de 2-1-eindstand op het bord.