LIVESTREAM. Club Brugge boekt zuinige zege tegen Dinamo Kiev na penaltygoal Vanaken, kijk hier naar de nabeschouwing

06 augustus 2019

22u19 14 Club Brugge CLU CLU 1 einde 0 DKY DKY Dinamo Kiev Champions League Club Brugge gaat volgende week met een zuinige voorsprong naar Oekraïne. Blauw-zwart won vanavond in eigen huis tegen Dinamo Kiev met 1-0. Hans Vanaken scoorde vanop de stip. Kijk hieronder naar de nabeschouwing.

Een pakkend moment voor het duel tussen Club Brugge en Dinamo Kiev. Jan Breydel gaf een minuut applaus ter nagedachtenis van het betreurde wielertalent Bjorg Lambrecht.

Club Brugge begon degelijk aan de wedstrijd. Dennis kon de Bruggelingen al na zes minuten op voorsprong zetten, maar Boyko ging goed plat. Een minuut later bracht de Oekraïense doelman opnieuw redding op een schot van Okereke. Die goede start kon blauw-zwart echter niet doortrekken en Dinamo herstelde het evenwicht. Verbic en Besedin zetten Mignolet aan het werk. De kersverse doelman van Club bracht telkens attent redding. In het slot van de eerste helft werd Mats Rits onderuit gemaaid door Karavaev in de zestienmeter. Scheidsrechter Fernandez wees terecht naar de stip. Hans Vanaken nam zijn verantwoordelijkheid en zette de strafschop feilloos om. 1-0 was ook meteen de ruststand.

Na de pauze was het lang wachten op doelgevaar. Terwijl Club toch maar beter op zoek ging naar de 2-0, toonde het aanvallend te weinig. Op het uur vond Vanaken de vrijstaande Mata, maar die knalde hoog over. Vijf minuten later zat de bal er bijna in aan de overkant. Een afgeweken schot van Rodrigues dreigde in doel te belanden, maar Mitrovic keerde de bal op de lijn. Opluchting voor blauw-zwart. De thuisploeg slaagde er niet in om aanvallend een voldragen aanval op de mat te toveren. De ingevallen Schrijvers probeerde het vanop afstand, maar zijn plaatsbal ging een metertje naast. Aan de overkant knalde De Pena nog rakelings over na balverlies van Mitrovic. Het bleef bij 1-0. Een zuinige voorsprong dus om volgende week te verdedigen in Oekraïne.