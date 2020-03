Liverpool zal Champions League niet opnieuw winnen: Reds na verlengingen uitgeschakeld door leep Atlético TLB

11 maart 2020

23u30 2 Liverpool LIV LIV 2 einde 3 ATM ATM Atlético Madrid Champions League De titelverdediger ligt eruit. Liverpool - ongenaakbaar in eigen land - drukte Atlético Madrid helemaal weg, maar verloor na verlengingen: 2-3. De troepen van Simeone op een diefje naar de kwartfinales van de Champions League.

Liverpool stond voor een uitdaging. In de heenmatch had Atlético Madrid zich naar een 1-0-zege geknokt. De stugge Spanjaarden wisten wat hen te doen stond: de bonus met man en macht verdedigen en als het even kon zelf scoren op Anfield.

In de eerste minuut was het al bijna zover: Diego Costa besloot in het zijnet, de thuisfans slaakten een zucht van opluchting. Liverpool nam al snel het commando over en was doorheen de hele eerste helft de gevaarlijkste ploeg. Salah, Oxlade-Chamberlain, Alexander-Arnold,... Allen stuitten ze op Oblak. We leken dan ook af te stevenen op een 0-0-ruststand, maar dat was buiten Wijnaldum gerekend. Op aangeven van Chamberlain knikte de onvolprezen Nederlander de bal in doel: 1-0. Oblak geklopt. Maar wie dacht dat de Sloveense doelman van Atlético zich gewonnen gaf, kwam bedrogen uit. Na de pauze hield hij achtereenvolgens Salah, Mané en Chamberlain van de 2-0. Het was al Liverpool wat de klok sloeg, Atlético onderging het spel.

Dat was ook het geval in de tweede helft. Robertson trof de deklat - opnieuw pech voor Liverpool, dat nog een paar keer een ijzersterke Oblak zou vervloeken. In de slotseconden van de reguliere speeltijd leek het onwaarschijnlijke te gebeuren. Saúl Níguez kopte een vrijschop tegen de netten, maar zijn goal werd terecht afgekeurd voor offside. 1-0 na 90 minuten. Op naar verlengingen.

En in die verlengingen werd er wél efficiënt omgesprongen met de kansen. Firmino zette Anfield op stelten door de dubbele voorsprong op het bord te zetten, maar Atlético scoorde al snel een levensbelangrijke goal via Llorente: 2-1. Opdoffer voor Liverpool, dat virtueel uitgeschakeld was op basis van uitdoelpunten. Atlético profiteerde en Llorente knalde de gelijkmaker nog voorbij Adrian: 2-2. In het slot knalde Morata zelfs nog de 2-3 winning goal tegen de netten. Feest bij Atlético, einde verhaal voor titelverdediger Liverpool. En zo vliegt na Tottenham dus ook de andere finalist van vorig seizoen eruit. Een situatie die sinds 2007 niet meer is voorgekomen - toen werden Barcelona en Arsenal uitgeschakeld.

