Liverpool-vedetten inspecteren Limburgse grond, maar trainen op het veld van derdeprovincialer Redactie

23 oktober 2019

12u37 0

Hoog bezoek in de Luminus Arena. Sadio Mané, Mo Salah, onze eigen Divock Origi of toch coach Jürgen Klopp. Kiest u zelf maar wie de strafste Liverpool-pion is. In bovenstaande video ziet u The Reds het vliegtuig opstappen in Engeland, waarna de vedetten de Genkse grond inspecteren. Ze hielden het daar echter bij een korte ‘stadium walk’ en kozen ervoor om vandaag op het veld van FC Veldwezelt in Lanaken te trainen. Het veld van de derdeprovincialer bleek hermetisch gesloten en beveiligd, maar kon toch op belangstelling van Liverpool-fans rekenen. Zowel de lokale politie als de security van de Britse club was aanwezig om de training in goede banen te leiden.

“Ik wil Genk niet groter maken dan ze zijn, maar het is een vervelende ploeg die goed kan voetballen”, zei Klopp gisteren. “Ik schrok van het resultaat tegen Salzburg, maar tegen Napoli was het veel beter. Ze speelden slim vanuit een sterke organisatie, maar ze hebben genoeg goede voetballers waarmee ze het verschil proberen te maken. Wie? Ik praat niet graag over individuele spelers. Maar wij gaan het Genk zo lastig mogelijk proberen te maken en daarvoor zullen mijn spelers de juiste ‘mindset’ moeten hebben.”

Of de landskampioen voor een heuse stunt zorgt, volgt u vanaf 21u LIVE op Q2 en HLN.be!