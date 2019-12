Liverpool kroont zich tot groepswinnaar na wervelende pot in Salzburg, Salah steelt show met haast onmogelijke goal GVS

20u45 8 Red Bull Salzburg SAL SAL 0 einde 2 LIV LIV Liverpool Champions League Geen vroege Champions League-exit voor Liverpool. De titelverdediger won na een wervelende pot met 0-2 in Salzburg en stoot als groepswinnaar door naar de achtste finales van het miljardenbal. Keita en Salah telden de Oostenrijkers in twee minuten tijd uit. Het dartele spel van Salzburg is volgend jaar te bewonderen in de Europa League.

Een verlengd verblijf voor de Champions League afdwingen tegen het dartele spel van Salzburg. Een cadeau was het niet voor titelverdediger Liverpool. De Oostenrijkers móesten winnen voor kwalificatie, een uitverkocht Wals Siezenheim Stadium maakte zich op voor een magische avond. De 22 protagonisten deden graag mee, want vanaf minuut één lag het tempo verschroeiend hoog. Mét kansen. Hwang Hee-Cha zette al snel Alisson aan het werk, aan de overzijde moest Stankovic zich onderscheiden op een poging van Salah. Ook Mané - de bedrijvigste bij The Reds - had er zin in, maar ook de Senegalees oogstte geen succes. Tel daarbij de mogelijkheid van Haaland op Alisson, de onbegrijpelijke misser van Salah oog in oog met Stankovic, de streep van Mwepu én het schot van Keita op alweer Stankovic en u weet wat voor een eerste helft het was. Wervelend, maar de goals ontbraken nog.

Alisson made three saves in the first seven minutes against RB Salzburg, already more than Adrian made in the entire 90 minutes against RB Salzburg at Anfield (2). Squawka Football(@ Squawka) link

Na rust dezelfde intensiteit, en Salah die verder deed met wat ie bezig was: kansen missen. Na een geweldige pass van Mané lepelde de Egyptenaar over, even later geraakte hij niet voorbij Stankovic. Ook Haaland zijn negende CL-treffer bleef uit, hij trapte in het zijnet. Maar dan ineens kwam de klasse bovendrijven. Mané zette Onguéné in de wind en bracht voor, Keita kopte ongehinderd binnen. Eén minuut later weer feest voor Engelse koploper. Salah deed iedereen zijn matige match vergeten nadat hij vanop een haast onmogelijke hoek binnen deponeerde. 0-2, net voor het uur. Salzburg lag prompt tegen de touwen. Salah werd meteen de vierde speler uit de Liverpool-geschiedenis die twintig Europese goals weet te scoren. Steven Gerrard (41), Michael Owen (22) and Ian Rush (20) deden het eerder.

Salzburg maakte geen aanstalten meer op de aansluitingstreffer, Salah en Mané zagen een derde Engelse treffer nog stranden op Stankovic. Job done, Divock Origi mocht drie minuten voor tijd nog opdraven. Dankzij de winst is Liverpool niet de tweede titelverdediger - na Chelsea in 2012/13 - die sneuvelt in de eerste ronde, maar stoot het als groepswinnaar van groep E door naar de achtste finales. Napoli gaat mee, terwijl Salzburg zich na Nieuwjaar mag uitleven in de Europa League. De Napolitanen wonnen met 4-0 van Racing Genk, dat reeds uitgeschakeld was.