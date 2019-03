Liverpool kegelt Bayern uit Champions League en plaatst zich als vierde Engelse club voor kwartfinale XC

13 maart 2019

22u51 0 FC Bayern München FCB FCB 1 einde 3 LIV LIV Liverpool Champions League Man United, Tottenham, Man City en nu ook Liverpool. Vier Engelse clubs staan in de kwartfinales van de Champions League. ‘The Reds’ kegelden Bayern München uit het kampioenenbal na een 1-3-overwinning in de Allianz Arena. De heenwedstrijd eindigde op 0-0.

Voorzichtigheid troef bij beide teams in de openingsfase. ’t Was in minuut elf wel even opschudding toen Lewandowski na een por van Van Dijk neerging in de zestien, maar ref Orsato weigerde het leer op de stip te leggen. Niet veel later moest Liverpool-kapitein Henderson met een blessure de strijd staken, Fabinho was zijn vervanger.

‘The Reds’ lieten een matige indruk na, maar klommen nog voor het halfuur vanuit het niets op voorsprong. Mané wist na onnodig uitkomen van Neuer de ban te breken voor de bezoekers: 0-1. Een blunder van de Bayern-doelman, die vanavond z’n honderdste duel in de Champions League speelde.

De Rekordmeister had geen snelle reactie in huis. Liverpool leek het onder controle te hebben, tot Matip een voorzet van Gnaby voorbij z’n eigen doelman duwde: 1-1, meteen ook de ruststand in de Allianz Arena.

Na de koffie nam Liverpool het heft in handen. Bayern had het niet onder de markt, maar deelde op het uur een serieuze prik uit na een gevaarlijke voorzet van Gnabry. Lewandowski kwam net tekort om het leer in doel te glijden.

Tien minuten later was het prijs aan de overkant. Van Dijk torende na een hoekschop boven iedereen uit en vloerde Neuer met een rake kopbal: 1-2. En net na de invalbeurt van Origi (in minuut 83) nam Mané met z’n tweede treffer van de avond álle spanning weg: 1-3. Liverpool plaatst zich voor de kwartfinales, Bayern is uitgeschakeld.