Liverpool heer en meester met fenomenale Salah, tóch houdt Radja hoop op een nieuwe Romantada levend Kristof Terreur en Glenn Van Snick

24 april 2018

22u36 180 Liverpool LIV LIV 5 einde 2 ROM ROM AS Roma Champions League Vergeet The Beatles. Anno 2017-2018 swingt Liverpool op de maat van Mo Salah, songwriter en frontman van ‘The Reds’. Zijn fenomeen, met Firmino aan zijn zij, loodste Liverpool richting forfaitscore. Alleen hield Romeins inspirator Radja de hoop op een nieuwe Romantada nog een klein beetje levend.

Hun vierde Beatle, Philippe Coutinho, speelde Liverpool tijdens de winterstop kwijt aan Barcelona. Het haalde de schwung niet uit het elftal van Jurgen Klopp. Zijn ‘Fab Four’ gingen als een trio verder: Sadio Mané, Bobby Firmino en Mo Salah, zijn twee drijvende kracht. De defensie van AS Roma keek als een stel groupies toe hoe de ‘Fab Three’ Anfield plat speelden. Sadio Mané sukkelde voor de pauze nog met de hoogste noten, twee kansen verprutst en dom buitenspel gelopen. Firmino zorgde voor de impulsen, maar vooral de solo’s van Mo Salah brachten een voetbalstadion in vervoering. Adjectieven raken stilaan uitgeput. Een waardige Speler van het Jaar – sorry Kevin De Bruyne. Alles speelt hij kapot.

Gouden Bal

Nadat AS Roma twintig minuten had gecontroleerd, en Karius een knal van Kolarov tussen zijn ingezeepte handschoenen tegen de lat zag verdwijnen, begon Salah aan zijn show. Zijn bewaker gaf hem wel erg veel tijd en ruimte op hem op zijn linker leggen, maar zijn krul was heerlijk. Netjes in de verste hoek, ver buiten bereik van Alisson. De handjes gingen in de lucht, maar vieren deed Salah niet. Uit respect voor zijn ex-club. Na de loting stuurde de Engelse Twitteraccount van AS Roma een tweet de wereld in met een wuivende Mo Salah: “Wat er ook gebeurt, we blijven vrienden voor het leven.” Een beste maat zonder genade. Op slag van rust stuurde Firmino hem in het straatje. Oog in oog met Alisson koos Salah koel voor een opwippertje. Zijn tweede van de avond, zijn drieënveertigste van het seizoen. Een meer dan Cristiano Ronaldo, drie meer dan Lionel Messi. Fenomeen. Er doet er straks eentje een gooi naar de Gouden Bal.

Forfaitcijfers

Salah en Firmino zetten de slachting na de pauze voort. Mané maakte er op aangeven van Salah 3-0 van, Bobby Firmino op pass van Salah - zijn tweede assist - 4-0. Met een rake kopbal leek Firmino AS Roma helemaal murw te slagen. K.O. Jurgen Klopp haalde Mo Salah naar de kant. Anfield gooide zich eensgezind aan de voeten van zijn Egyptische held - staande ovatie. Er werd gezongen, er werd gedanst. Twintig minuten voor het slotsignaal waande Liverpool zich in zijn eerste Champions Leaguefinale in elf jaar. Een soezende reus weer helemaal wakker.

Krijger Nainggolan

Alleen rechtte Radja Nainggolan, als nummer tien in steun van Dzeko een van de weinigen op Champions Leagueniveau bij AS Roma, de rug. Ninja is een gladiator, hard als een spijker. Goeie voetballer ook. Zijn lange bal, met veel precisie en de juiste spin, belandde in de zestien perfect op de borst van Edin Dzeko. Een kans die je de Bosnische killer niet geven moet. Hij trapte de aansluitingstreffer voorbij Karius. Weer een klein beetje hoop. Er sloop paniek in de rangen bij Liverpool. Niet het beste gamemanagement. Nainggolan haalde aan de zestien uit, James Milner beroerde zijn schot met de hand. Strafschop, perfect omgezet door Perotti (5-2). Hangt er volgende week in Rome een tweede Romantada in de lucht, na de stunt tegen Barcelona?