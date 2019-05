Liverpool-fans misdragen zich in Barcelona: toerist in fontein geduwd en racistisch bejegend LPB

01 mei 2019

15u07

Bron: Daily Mail/dpa/belga 0

Liverpool-fans die zich in de straten van Barcelona misdragen, in de aanloop van het CL-treffen tegen Barça, hebben op sociale media een storm van kritiek veroorzaakt. Op beelden is te zien hoe supporters van de ‘Reds’ brutaalweg wildvreemde mensen in de fontein op de befaamde Plaça Reial duwen. Ondermeer een oudere man - wellicht een Aziatische toerist - en een verkoper van drankjes moeten eraan geloven, tot groot jolijt van de Liverpool-aanhang. Sommige fans lieten zich ook in racistische bewoordingen uit over hun ‘slachtoffers’. Zo noemden ze de Aziatische man ‘Mr. Miyagi’, een verwijzing naar het personage uit de Karate Kid-films.

Het wangedrag van de eigen aanhang bracht het bestuur van Liverpool zodanig in verlegenheid dat de club met een officiële reactie naar buiten kwam. “Toon jullie waardig en nederig”, richtte algemeen directeur Peter Moore zich via Twitter tot de fans. “Zing met trots dat wij Europa hebben veroverd, maar doe dat met het respect dat de stad Barcelona en haar inwoners verdienen. Gedraag jullie op een manier, Liverpool Football Club waardig. Maak plezier, daarvoor zijn we hier. Maar blijf respectvol en waardig...”

FC Barcelona en Liverpool treffen elkaar vanavond (21 uur) in Camp Nou in hun heenwedstrijd van de halve finale in de Champions League.

Please identify this man and refuse him entry from the stadium tomorrow, he is an embarrassment to our great European following. @LFC @PeterMooreLFC @TonyBarrett pic.twitter.com/Ys2Ht2y0Ds The Anfield Talk(@ TheAnfieldTalk) link

Horrible scenes in Barcelona as Liverpool fans push an elderly man into a fountain then mock him pic.twitter.com/MzZaPOdi8n Football Fights(@ footbalIfights) link

Videos on social media show Liverpool fans pushing locals into a fountain. pic.twitter.com/ee76VAdv3t BarçaTimes Media(@ BTVideoClips) link

Meer over Liverpool

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Barcelona