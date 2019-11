Liverpool en Napoli delen de punten, ondanks goal van Mertens NVE/DMM

27 november 2019

22u55 0 Liverpool LIV LIV 1 einde 1 NAP NAP Napoli Champions League Status quo bij de eerste twee in de groep van Genk. Liverpool en Napoli keken elkaar op Anfield in de ogen, maar winnen zat er voor geen van beide ploegen in. Lovren wiste een goal van Mertens uit: 1-1.

Het openingskwartier was langs beide kanten vrij slordig. Na 20 minuten was daar plots Mertens. Na een discutabele duw van de Belg op Van Dijk wordt Mertens gelanceerd. Vanuit een scherpe hoek trapte hij de bal prachtig overhoeks binnen. De VAR controleerde het doelpunt nog wel, maar na even wachten werd het toch goedgekeurd. 0-1, en Napoli virtueel op kop van de groep! Mertens komt daarmee weer een stapje dichter bij clublegende Marek Hamšík. De Belg scoorde al 117 doelpunten voor Napoli, Hamšík scoorde er vier meer. Liverpool kreeg nog enkele kansjes, maar een goeie Meret en Koulibaly voorkwamen de gelijkmaker. 0-1 was dan ook de ruststand. Na de rust kwam Liverpool opzetten, wat leidde tot meer kansen voor de Reds. Op de zoveelste hoekschop was het prijs: Lovren torende boven alles en iedereen uit en knikte de gelijkmaker tegen de touwen.

Met het gelijkspel schieten beide ploegen weinig op. Livepool blijft leider met 10 punten. Napoli heeft er 9, maar ziet Salzburg wel dichter sluipen. In een onderling duel maken de Oostenrijkers en Italianen onder elkaar uit wie zich plaatst voor de volgende ronde. Afspraak over twee weken.