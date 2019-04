Liverpool een maatje te groot voor Porto in heenwedstrijd kwartfinale Champions League XC

09 april 2019

09 april 2019

22u51

Liverpool heeft in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League met 2-0 gewonnen van Porto. Divock Origi viel twintig minuten voor affluiten in.

Na amper vijf minuten voetballen stond de 1-0 op het bord. Naby Keïta verschalkte Iker Casillas met een afgeweken schot. Een kwartiertje later kreeg Mo Salah prompt een geschenkje van Porto, maar de Egyptenaar schoof het leer nét naast de kooi van de Spaanse goalie.

In minuut 26 was de 2-0 wél een feit. Eindstation Roberto Firmino rondde een heerlijke aanval af. Liverpool al vroeg op rozen tegen Porto, dat op het halfuur schreeuwde om een strafschop. Alexander-Arnold kreeg het leer in de zestien tegen de hand, maar de bal ging niet op de stip.

Na de koffie liet Sadio Mané al vroeg de netten trillen, maar het feestje ging wegens buitenspel niet door. Nadien zakte het niveau zienderogen. Porto kwam geregeld opzetten, maar Alisson hield zijn netten schoon. Eindstand: 2-0. Nog meegeven: Divock Origi viel in de 73ste minuut in. Volgende week woensdag vindt de terugwedstrijd in Portugal plaats.