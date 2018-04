Liverpool dompelt Manchester City in rouw: exit Europa voor De Bruyne en co Manu Henry en Glenn Van Snick

10 april 2018

21u45 36 Manchester City MCI MCI 1 einde 2 LIV LIV Liverpool Champions League Geen comeback van het jaar voor Manchester City. Een fenomenale eerste helft van De Bruyne en co leverde verbazingwekkend slechts één goal op, Egyptisch goudklompje Salah nam kort na rust alle hoop op een mirakel weg. Firmino duwde een kwartier voor tijd het mes nog wat dieper in de wonde. 1-2. Liverpool zit in de halve finales van de Champions League, City verliest van z’n pluimen.

Slechts zes percent kans hadden de Citizens – wonderwel zonder Vincent Kompany - om door de stoten naar de halve finales van het kampioenenbal. Wél, met City ben je nooit klaar. Exact 120 seconden tikte de klok alvorens een volgepakt Etihad Stadium een eerste keer mocht opveren. Sterling zonderde maatje Jesus af voor doel, de Braziliaan werkte zonder verpinken koeltjes af. 1-0. De comeback van het jaar was plots niet zo een gekke gedachte meer.

Onder impuls van een uitzinnige thuisaanhang gingen de mannen van Pep Guardiola – “mijn spelers zijn zó goed, zeker in eigen huis”, dixit de oefenmeester aan de vooravond van dit duel – door op hun bevlogen elan. Een penalty werd hen door de neus geboord, een treffer van Sané onterecht afgekeurd voor buitenspel. Tussendoor poeierde Bernardo Silva met zijn meesterlijke linker nog staalhard tegen de verste paal. Jürgen Klopp keek beteuterd, de bezoekers snakten naar het verlossend rustsignaal.

Egyptische magie

Het kwartiertje pauze deed deugd, want de grip die het had voor de koffie was City nu volledig kwijt. Minder balbezit, minder geestdrift, minder kansen. Guardiola zag het met leden ogen vanuit de tribune aan - wellicht naar daar verwezen na protest bij de arbiter na diens flater uit het eerste bedrijf. Het gezicht van de Spanjaard ging nog wat meer op onweer staan toen op een zeldzame Liverpoolse aanval de bal in de kluts voor de magische voeten van Salah belandde. Het Egyptisch goudklompje – tot dan onzichtbaar - toverde een magisch lobje tevoorschijn. Ederson geklopt. 1-1, de comeback mocht in de prullenmand.

Het balbezit was in de resterende tweede helft dan wel voor de blauwhemden, het geloof in vier treffers was zichtbaar helemaal weg. Een afstandsschot van Laporte leek lange tijd het enige wapenfeit, tót Otamendi serieus aan het klungelen ging. Firmino nam het cadeautje in dank aan. 1-2. Zelfs een zege was City niet gegund. Voorts weinig suspense, de thuisaanhang zocht mondjesmaat de uitgang van de arena op. Geen mirakel in Manchester, daarvoor moest je vandaag in Rome zijn.