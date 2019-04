Liverpool bibbert één helft, maar straft inefficiënt FC Porto meedogenloos af GVS

17 april 2019

22u36 0 FC Porto POR POR 1 einde 4 LIV LIV Liverpool Champions League Liverpool heeft zich ten koste van FC Porto geplaatst voor de halve finales van de Champions League. 1-4. The Reds waren uiterst efficiënt, terwijl de thuisploeg vooral in de eerste helft een dozijn aan kansen de nek omwrong. De heenmatch won Liverpool ook al (2-0). De twee halve finales zijn bij deze gekend: Liverpool-FC Barcelona en Ajax-Tottenham.

De troepen van ex-Standardspeler Sérgio Conceição verloren vorige week op Anfield met 2-0. De opdracht tegen de jongens van Jürgen Klopp - die ook Divock Origi aan de aftrap bracht - in een kolkend Estadio do Dragao was dus overduidelijk: als een speer uit de startblokken schieten. En zo gebeurde. Een schot van Corona likte na 34 seconden de lat. Voorts was het devies: alle ballen naar Marega - de Franse goalgetter van de Portugezen. Maar z’n schot van buiten de zestien, z’n tikje van dichtbij, z’n zwakke plaatsbal en z’n verdienstelijke volley vonden het doelkader niet.

Bij The Reds was het vrouwen en kinderen eerst. Tot het spreekwoordelijke deksel zijn intrede maakte. Mané tikte in de kluts binnen, maar werd afgevlagd voor buitenspel. De VAR bekeek de beelden: toch goal en 0-1. Voetbal is niet altijd rechtvaardig, ondervond Porto op een bikkelharde manier. De kopjes gingen hangen, met hun inefficiënte leek nog vier keer scoren een onmogelijke klus.

Een teleurstellende Origi bleef binnen aan de rust, na de koffie probeerde Porto opnieuw op een voetballende manier aan kansen te geraken. Al was het maar om het kampioenenbal in schoonheid uit te zwaaien. Soares kopte niet in het doelkader - het grote probleem deze avond - terwijl Herrera recht in de handen van Alisson schoot. Op het uur was het kalf vervolgens helemaal verdronken, Salah werkte op de counter een splijtende pass van Alexander-Arnold af. En plots kon Porto dan wél scoren. Militao kopte de 1-2 van dichtbij binnen. Het was slechts een doekje voor het bloeden, want Firmino en Van Dijk zorgden nog voor de zware 1-4-cijfers.

En zo staat Liverpool in de halve finales van de Champions League. De volgende opdracht: FC Barcelona. Ajax en Tottenham treffen elkaar in die andere halve finale.

