LIVEBLOG CL: debacle voor Carrasco en Atlético, Svilar jongste keeper ooit in kampioenenbal

Het zwaartepunt ligt vanavond voor de Belgische voetballiefhebber in Brussel, waar het grote PSG op bezoek komt. Er staan vanavond echter nog zeven andere affiches in de Champions League op het programma. Zo krijgen de Chelsea-Belgen het bezoek van het AS Roma van Radja Nainggolan. In diezelfde groep staan Yannick Carrasco en Atlético Madrid om 18u al tegenover de Azeri's van Qarabag. In groep A wil Romelu Lukaku met Manchester United dan weer een grote stap zetten richting overwintering in het kampioenenbal. De Mancunians nemen het in Portugal op tegen het nog puntenloze Benfica.



ALLE WEDSTRIJDEN VAN VANAVOND:

Groep A:

Benfica - Manchester United

CSKA Moskou - FC Basel



Groep B:

Bayern München - Celtic

Anderlecht - PSG kan u HIER LIVE volgen



Groep C:

Qarabag - Atlético Madrid

Chelsea - AS Roma



Groep D:

Barcelona - Olympiakos

Juventus - Sporting CP