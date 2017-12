LIVE: Zorgt Anderlecht voor een mirakel in Celtic Park? - Vanhaezebrouck: "Ik wil strijd zien in deze helse omstandigheden"

Met drie goals verschil winnen: dat is de loodzware taak die Anderlecht vanavond (20u45) te wachten staat bij Celtic Glasgow, wil het na nieuwjaar alsnog de Europa League in. En in Europa op verplaatsing met drie doelpunten verschil winnen, is geen sinecure. Anderlecht deed het nog nooit wanneer het er echt om ging. De enige Belgische club die daarin slaagde, was Lierse. In 1971 wonnen de Pallieters met 0-4 bij het Engelse Leeds, nadat ze thuis 0-2 onderuit waren gegaan. Bovendien verloor Celtic in zijn hele geschiedenis nog maar 4 Europese thuiswedstrijden met 3 doelpunten verschil. Ga er maar aan staan, Hein.



Aan steun zal het Anderlecht niet ontbreken vanavond. Ongeveer 2.300 Belgische supporters hebben de verplaatsing naar Glasgow gemaakt. Het bezoekersvak is zo helemaal uitverkocht. Hetzelfde geldt voor Celtic Park: ruim 60.000 voetbalgekke Schotten tekenen vanavond present. "Maar een indrukwekkende sfeer mag ons niet in negatieve zin beïnvloeden", aldus Sven Kums op de persconferentie gisteren. "Integendeel zelfs: het moet ons motiveren."



Kan Anderlecht stunten, of mag de focus na nieuwjaar vol op de Jupiler Pro League? Volg het hier LIVE vanaf 20u45!