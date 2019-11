LIVE. Sels, die op geniale flits Neymar na bijna de nul hield in Parijs, geeft Club raad - Kijk hier straks naar PSG-Club Redactie

06 november 2019

17u41 0 Paris Saint-Germain PSG PSG 0 21u00 0 CLU CLU Club Brugge

Club Brugge moet vanavond (21u) aan de bak in Parijs. In het Prinsenpark van PSG moet blauw-zwart proberen te reageren na de pijnlijke 0-5-thuisnederlaag tegen de Franse grootmacht. Afgaande op de statistieken valt er voor Club echter niet veel te rapen. PSG leed in de Champions League sinds 2012-’13 nog nooit een thuisnederlaag tegen een club uit de ‘kleinere’ voetbalnaties. Alleen het Bulgaarse Ludogorets (2-2 op 6 december 2016) en Anderlecht (1-1 op 5 november 2013) namen een puntje mee naar huis. Het thuisrapport van PSG tegen de kleintjes is met andere woorden niet bemoedigend voor blauw-zwart: het haalde 41 op mogelijke 45 punten (91%). Voor de volledigheid: PSG trof die uitsluitend in de poulefase.

Een opsteker voor Club is dan weer dat verdediger Simon Deli en aanvaller Emmanuel Dennis gewoon in de selectie zitten voor het vierde CL-groepsduel. Enkel Ruud Vormer (geschorst) en Clinton Mata (hamstrings) ontbreken zo bij blauw-zwart. Volstaat dat voor een stunt? Het antwoord krijgt u hier vanavond LIVE, zowel in beeld als in tekst. Via een livestream kunt u de wedstrijd op deze pagina bekijken en ook Q2 zendt de partij uit. Vanaf 20u35 blikken analisten Jan Mulder en Marc Degryse in de studio al vooruit.

Meer over PSG

sportdiscipline

voetbal

sport

Club