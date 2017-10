LIVE: Onze Chef voetbal: "Het draait voor Anderlecht om één ding: hun ego" - zal Vanhaezebrouck roteren?

De competitietopper van zondag tegen Club Brugge is voor Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck belangrijker dan de Champions League-wedstrijd van vanavond tegen Paris Saint-Germain. "Dat is gewoon zo. Maar dat betekent niet dat we ons niet op PSG gaan concentreren. Het is geen 'kleine match'", verklaarde Vanhaezebrouck gisteren op een persconferentie in Parijs. "We staan voor een duel tegen één van de beste ploegen van Europa, momenteel misschien wel de allerbeste. We willen dus een goed figuur slaan. We zijn niet naar Parijs gekomen om ons zomaar laten af te slachten. Dan waren we beter thuis gebleven."



In het Astridpark werd het twee weken terug 0-4, in het Parc des Princes dreigt dus een nieuwe afstraffing. Toch wil Vanhaezebrouck niet weten van een defensievere instelling. "Ik begin nooit aan een match om de schade te beperken. Het is mogelijk dat we veel doelpunten gaan incasseren. Als dat zo is, zal ik teleurgesteld zijn. In de heenwedstrijd waren we niet efficiënt genoeg. We hebben de kansen gehad om één of twee keer te scoren. Anderzijds hadden we er ook zeven of acht binnen kunnen krijgen. We moeten opnieuw in onze eigen mogelijkheden geloven, vooraan beter afwerken en achteraan minder weggeven. Langs twee kanten zit er progressie in."



Vanhaezebrouck hoopt op zijn centraal verdedigersduo Kara-Spajic te kunnen beschikken, maar allebei zijn ze nog onzeker. "We zullen dinsdag weten of ze speelklaar zijn. Vorig seizoen waren ze titularis en het is altijd moeilijk om titularissen te vervangen."



PSG zo goed als compleet

PSG kent nauwelijks afwezigen voor de partij met paars-wit. Enkel Thiago Motta is out. Toch lijkt het weinig waarschijnlijk dat Emery zijn drie steraanvallers (Mbappé-Neymar-Cavani) alle drie in de basis zet. Vooral Mbappé zou wel eens rust kunnen krijgen. "Mbappé kan starten, maar kan ook niet starten", bleef Emery mysterieus. "Hij heeft al veel matchen op het hoogste niveau gespeeld en zit nog in een leerfase. Hij is nog maar 18 jaar. Maar hij leert snel bij en kan alleen nog maar groeien."



Volg alle actie hier LIVE vanaf 20u45!