LIVE. Leko dropt achttienjarigen Openda en Ngonge in de basis tegen Atlético MDB

11 december 2018

19u53 0 Club Brugge CLU CLU 0 21u00 0 ATL ATL Atlético Madrid CLU 6.75 3.85 1.62 ATL Wed nu

Club Brugge sluit vanavond (21u) de groepsfase van de Champions League af met een thuisduel tegen Atlético Madrid. De Bruggelingen, al zeker van overwintering in de Europa League, moeten zich herpakken na de blamage tegen Waasland-Beveren. “Dat is voorbij. We zijn nu bezig met Atlético”, zo verklaarde coach Ivan Leko gisteren op zijn persconferentie. De Kroaat heeft wel nog altijd personeelsproblemen op de flank, ondanks het feit dat Diatta, Dennis en Mata gisteren weer op trainingsveld verschenen. Atlético speelt nog om groepswinst.