LIVE. Jan Breydel maakt zich op voor belangrijk treffen met Monaco. Sprokkelt blauw-zwart eerste punten deze Champions League-campagne?

Jan Breydel maakt zich op voor belangrijk treffen met Monaco. Sprokkelt blauw-zwart eerste punten deze Champions League-campagne?

24 oktober 2018

Club Brugge moet vanavond om 18u55 reageren na het teleurstellende gelijkspel van afgelopen weekend tegen Waasland-Beveren. En op de derde speeldag in de Champions League krijgt blauw-zwart daar een uitgelezen kans voor. De landskampioen ontvangt het Monaco van Youri Tielemans, Nacer Chadli en trainer Thierry Henry. In de strijd om de derde plaats in groep A, en bijbehorend Europa League-ticket, lijkt Club te zullen strijden met de Monegasken. Ook Tielemans en co konden nog geen punten pakken.

