LIVE. Furieuze start Juventus: doelpunt Chiellini afgekeurd na fout Ronaldo op Oblak, Atlético ziet af

Furieuze start Juventus: doelpunt Chiellini afgekeurd na fout Ronaldo op Oblak, Atlético ziet af

12 maart 2019

Juventus 0 - 0 Atlético Madrid

Juventus staat vanavond in Turijn voor de moeilijke opdracht een 2-0-achterstand op te halen tegen Atlético Madrid, om zo alsnog een ticket te veroveren voor de kwartfinales van de Champions League. Atlético Madrid, dat tweede werd in de CL-poule van Club Brugge, nam drie weken geleden een optie op een stek bij de laatste acht. De troepen van Diego Simeone scoorden in het slot tweemaal in vijf minuten, telkens na een spelhervatting. De Oude Dame moet dus vol aan de bak, vrijdag tegen Udinese (4-1-zege) spaarde coach Massimiliano Allegri in dat opzicht verschillende titularissen, zoals Cristiano Ronaldo. “Dezelfde uitslag als tegen Udinese zou goed zijn”, grapte Allegri. “Maar het wordt natuurlijk een compleet andere match.” Juventus, ruim op kop in de Serie A, is nog steeds ongeslagen in de vaderlandse competitie.