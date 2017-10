LIVE: De cijfers van jubilaris Deschacht in Europa

Sterrenparade in het Astridpark vanavond. Landskampioen Anderlecht ontvangt op de derde speeldag in de Champions League immers Paris Saint-Germain, dat met Neymar de duurste voetballer aller tijden in zijn rangen heeft. De Braziliaanse superster zal in Brussel proberen om door te stomen naar een negen op negen. Paars-wit daarentegen heeft nog geen punten op de teller staan.



Kunnen de mannen van Vanhaezebrouck stunten tegen de grootmacht? Volg het hier LIVE vanaf 20u45!