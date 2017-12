LIVE CL-loting: Vertonghen en co treffen met Juventus zware dobber, De Bruyne en City loten haalbare kaart MH

11u36 0 Photo News m Champions League Op dit moment wordt er in het Zwitserse Nyon geloot voor de achtste finales van de Champions League. Een Belgische vertegenwoordiger is er niet, maar toch zijn er na nieuwjaar liefst 14 Belgen nog actief op het kampioenenbal. Een record. Wie treft wie? Hier kan u de loting alvast LIVE volgen!

ACHTSTE FINALES:

Juventus - Tottenham Hotspur

FC Basel - Manchester City

FC Porto - Liverpool

12u00: Ceremonie

Naar goede gewoonte vindt eerst de ceremonie plaats, waar de gekwalificeerde clubs nog eens kort in de picture worden gezet. Over enkele ogenblikken gaan de zestien teams de trommel in.

Pot 1 (groepswinnaar):

Tottenham, Barcelona, Manchester City, Besiktas, PSG, Manchester United, AS Roma, Liverpool

Pot 2 (tweede): Real Madrid, Bayern München, Chelsea, Bazel, Juventus, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Porto

De heenwedstrijden van de achtste finales worden afgewerkt op 13/14 en 20/21 februari. De returns volgen op 6/7 en 13/14 maart.