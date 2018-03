LIVE CL (20u45): Kan PSG 3-1-nederlaag goedmaken tegen Ronaldo en co?

Parijs maakt zich op voor wat in de Franse hoofdstad nu al omschreven wordt als 'de clash van het jaar': de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League waarin Paris Saint-Germain vanavond (20u45) tegen Real Madrid een 3-1 nederlaag uit de heenwedstrijd ongedaan moet zien te maken, terwijl de titelverdediger kan speculeren op de counter en genoeg heeft aan een draw of zelfs een kleine nederlaag.



Als klap op de vuurpijl viel superster Neymar dan ook nog eens uit met een blessure aan de enkel. De Braziliaan is inmiddels in eigen land onder het mes gegaan en is enkele maanden out. Daarnaast staan er bij de Parijzenaars ook nog vraagtekens achter de naam van Javier Pastore. De Argentijnse international moest zaterdag met een kuitblessure verstek geven voor het duel tegen Troyes. Marquinhos, Marco Verratti, Kylian Mbappé en Edinson Cavani zijn speelklaar voor de komst van de 'Koninklijke' uit Madrid, een klip die moet gerond worden om het hoofddoel van de Qatarese eigenaars werkelijkheid te laten worden: de eindwinst op het kampioenenbal. Sinds de overname van de club in 2011 en de continue instroom van miljoenen dollars was een stek bij de laatste acht het hoogste haalbare. Vorig jaar werd PSG er reeds in de achtste finales uitgeknikkerd na een onwaarschijnlijke 'Remontada' van FC Barcelona.



Bij de Madrilenen hebben Luka Modric en Toni Kroos bij de groep aangesloten. Zij trainden zondag voor het eerst weer mee na een afwezigheid van drie weken en dus valt het nog af te wachten of Zinédine Zidane op hen rekent voor de return in het Prinsenpark. Ook Marcelo en Jesus Vallejo zijn mee naar de Franse hoofdstad afgezakt. Real moddert maar wat aan in de eigen competitie en heeft een derde eindzege op rij nodig om zijn seizoen nog enigszins te redden.