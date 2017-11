LIVE: Bayern-sterren maken de spieren los met potje tennisvoetbal op hotel

Anderlecht-Bayern

De nul van de tabellen vegen. Dat is de opdracht voor Anderlecht vanavond, op de vijfde speeldag van de Champions League. Maar makkelijk wordt dat niet. De Belgische recordkampioen neemt het op eigen veld immers op tegen de Duitse grootmacht Bayern München.



Bayern moet het in Brussel wel doen zonder een resem sterkhouders. Naast de langdurig geblesseerden Manuel Neuer (voet) en Franck Ribéry (knie), ontbreken ook Thomas Müller, David Alaba en Rafinha in de Beierse selectie.



De afwezigheid van Müller en co kan misschien een extra motivatiebron zijn voor de mannen van Hein Vanhaezebrouck in hun zoektocht naar punten. De Brusselaars hopen nog derde te worden, maar dan lijkt puntengewin straks noodzakelijk.



Kan Anderlecht stunten? Het antwoord krijgt u hier vanaf 20u45!