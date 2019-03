LIVE. Bayern München of Liverpool, welke grootmacht plaatst zich voor kwartfinales Champions League? Redactie

Liverpool, vorig seizoen verliezend finalist op het kampioenenbal, en Bayern München konden niet scoren in de heenmatch op Anfield. De ploeg van reservedoelman Simon Mignolet en Divock Origi wacht een warme avond in de Allianz Arena. Na een moeilijke periode voor Kerstmis is Bayern weer vol vertrouwen nu het op nieuw op kop staat in de Bundesliga. Zaterdag gaf de Rekordmeister Wolfsburg een pak slaag (6-0). Trekken de Duitsers die goede lijn door tegen de ‘Reds’? Het antwoord krijgen we vanaf 21u!