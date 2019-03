LIVE. Balen voor Denayer! Belgische verdediger geeft strafschop weg, Messi pakt uit met ‘Panenka’ Redactie

13 maart 2019

21u27 0 Barcelona BAR BAR 1 30' 0 LYO LYO Olympique Lyon BAR 1.08 11.50 29.00 LYO Wed nu

Het Lyon van Jason Denayer strijdt met FC Barcelona voor een ticket voor de kwartfinales van de Champions League, na het 0-0-gelijkspel in het Groupama Stadium. De leider in La Liga hoopt dat Lionel Messi en Luis Suárez in Camp Nou minder bleek zullen spelen dan in de heenmatch. Bij Barcelona ontbreekt Thomas Vermaelen nog steeds wegens een contractuur in het rechterbeen, gisteren raakte bekend dat de Rode Duivel een maand langer in de lappenmand zal liggen.