LIVE. (21u) Redt Barcelona zijn hachje of duwt Mertens de Catalanen de afgrond in?

07 augustus 2020

00u00 0 Barcelona BAR BAR 0 21u00 08/08 0 NAP NAP Napoli

De Champions League gaat eindelijk weer van start en daarvoor zit je bij ons op de eerste rij! Morgenavond kan u op Q2 en HLN.be genieten van Barcelona-Napoli, terugmatch in de achtste finales. Alles is nog te spelen in een leeg Camp Nou, want de heenmatch eindigde op 1-1. Maarten Breckx ontvangt analisten Marc Degryse en Jan Mulder in de studio. Het wedstrijdcommentaar is van Dirk Deferme.

Het is intussen meer dan vijf maanden geleden dat Dries Mertens en de zijnen Barcelona bekampten in het Stadio San Paolo. De Rode Duivel scoorde toen zijn historische 121ste doelpunt voor Napoli. Ook in de Champions League is ‘Ciro’ goed bij schot, hij scoorde al zes keer op het kampioenenbal en is daarmee gedeeld derde in de topschuttersstand.

Q2 en HLN.be brengen later ook de laatste kwartfinale van de UEFA Champions League op zaterdag 15 augustus, de laatste halve finale op woensdag 19 augustus en de finale op zondag 23 augustus.

