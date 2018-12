LIVE (21u). Laten ook Meunier en PSG zich verrassen in heksenketel van Rode Ster?

Redactie

11 december 2018

00u00

0

Rode Ster Belgrado ROD ROD 0 21u00 0 PSG PSG Paris Saint-Germain ROD 17.25 7.90 1.19 PSG Wed nu