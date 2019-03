LIVE (21u). Klaart Manchester City de klus tegen Schalke 04? Redactie

12 maart 2019

00u00 0 Manchester City MCI MCI 0 21u00 0 S04 S04 FC Schalke 04

Manchester City verdedigt vanavond in het eigen Etihad Stadium een 3-2-voorsprong tegen Schalke 04. De Citizens, aan de leiding in de Premier League, kwamen in de heenmatch tegen Schalke 04 in een benarde situatie terecht. De Engelse kampioen keek in de tweede helft tegen een 2-1-achterstand aan en stond met een man minder op het veld na een tweede gele kaart voor Nicolás Otamendi. Maar toch wist City in de slotfase nog tweemaal te scoren. Schalke, pas 14e in de Bundesliga na een 4-2-nederlaag tegen Werder Bremen, lijkt dan ook een vogel voor de kat. Maar het team van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne, er zaterdag tegen Watford (3-1 zege) niet bij wegens een lichte hamstringblessure, is best op zijn hoede na de verrassend sterke prestaties op verplaatsing van Ajax (1-4 bij Real Madrid) en Manchester United (1-3 bij PSG) vorige week.