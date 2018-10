LIVE (21u). Kan Club na teleurstellend verlies tegen Dortmund iets rapen op het veld van grootmacht Atlético? Redactie

03 oktober 2018

00u00 0 Atlético Madrid ATL ATL 0 21u00 0 CLU CLU Club Brugge ATL 1.28 5.50 12.00 CLU Wed nu

Club Brugge speelt om 21 uur zijn tweede duel in de groepsfase van de Champions League. Blauw-zwart staat vanavond voor de misschien wel moeilijkste opdracht van allemaal: de verplaatsing naar Atlético Madrid en de fonkelnieuwe Wanda Metropolitano-arena. Onder coach Diego Simeone zijn 'Los Colchoneros' een vaste waarde geworden op het kampioenenbal, in 1974, 2014 en 2016 speelde de ex-werkgever van Thibaut Courtois en Yannick Carrasco zelfs de finale. Telkens werd die echter verloren. Punten halen wordt dus een schier onmogelijke opdracht voor Club Brugge, al is Club wel prima aan het seizoen begonnen.

Kan blauw-zwart de zure nederlaag van de eerste speeldag tegen Dortmund doorspoelen in de Spaanse hoofdstad? Volg het duel hier LIVE vanaf 21u!