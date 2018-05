LIVE (20u45): Pakt Real Madrid dertiende Champions League of viert Liverpool voor een zesde keer? Redactie

26 mei 2018

00u00 1 Real Madrid RMA RMA 0 20u45 0 LIV LIV Liverpool RMA 2.20 3.88 3.20 LIV Wed nu Champions League Real Madrid en Liverpool spelen vanavond in het NSK Olimpiejsky-stadion in de Oekraïense hoofdstad Kiev de finale van de Champions League. Real, dat zichzelf voor de tweede keer op rij kan opvolgen, lijkt de favoriet. Maar Liverpool wil de Spaanse grootmacht verrassen.

Liverpool rekent voor de stunt vooral op Mohamed Salah. De 25-jarige Egyptenaar, dit seizoen in totaal goed voor maar liefst 44 treffers, steekt in bloedvorm en wil die in Kiev een ultieme keer in de verf zetten. Met Roberto Firmino en Sadio Mané beschikt coach Jürgen Klopp over nog meer aanvallend talent, waarmee de Madrileense verdediging ongetwijfeld haar handen vol zal hebben.

Tegenstander Real Madrid is natuurlijk een wel erg pittige opponent, met in alle lijnen bakken ervaring op het allerhoogste Europese niveau. Speerpunt is uiteraard Cristiano Ronaldo, die op grote afspraken altijd present tekent en momenteel CL-topschutter is met vijftien treffers. Bijkomende motivatie: Real greep zowel naast de Spaanse titel als de Copa del Rey, en een seizoenseinde zonder prijs kan niemand zich voorstellen in Santiago Bernabéu. Ronaldo en co mikken dus volop op de Beker met grote oren.

Simon Mignolet is de enige Belg in Kiev. De 30-jarige doelman zal echter zo goed als zeker vrede moeten nemen met een plek op de Liverpool-bank.

Real maakte in de groepsfase allerminst indruk. De Koninklijke haalde in een groep met Tottenham, het Duitse Dortmund en het Cypriotische APOEL Nicosia een voor zijn doen laag puntenaantal (13/18), en moest de groepswinst aan de Engelsen laten. In de achtste finales schakelden de Madrilenen een versnelling hoger, met twee overwinningen tegen het Franse Paris Saint-Germain. In Madrid werd het 3-1, de terugwedstrijd in het Parc des Princes eindigde op 1-2. Real leek zich, na een 0-3 zege in Turijn makkelijk te gaan plaatsen voor de halve finales, maar verslikte zich alsnog bijna in Juventus. De Italiaanse kampioen liep in Santiago Bernabéu uit tot 0-3, maar Cristiano Ronaldo zorgde met een uiterst omstreden penalty diep in de toegevoegde tijd nog voor de kwalificatie. Voor een plek in de finale schakelde Real Bayern München uit. De Spanjaarden haalden het in Duitsland enigszins gevleid met 1-2, waarna het de week nadien genoeg had aan een 2-2 draw.

Liverpool is de CL-verrassing van dit seizoen. 'The Reds' kroonden zich in een poule met het Spaanse Sevilla, het Russische Spartak Moskou en het Sloveense Maribor met 12 punten (op achttien) tot groepswinnaar. Vooral sinds de achtste finales sloeg de Liverpoolse motor aan. Het team van coach Klopp verpulverde Porto in de heenwedstrijd in eigen huis met 0-5 (return 0-0). Ook in de kwartfinales imponeerde Liverpool, met een 3-0 thuis- en 1-2 uitzege tegen Engels kampioen Manchester City. In de halve finales rekenden de Engelsen vervolgens af met AS Roma. De Italianen kregen in Liverpool voetballes (5-2), maar dwongen in de return bijna nog de kwalificatie af (4-2).