LIVE (20u45): Knokt Dries Mertens zich met Napoli alsnog naar volgende ronde in de Champions League

Zien we Dries Mertens na nieuwjaar nog terug in de Champions League? Op die vraag kennen we vanavond het antwoord. De Rode Duivel moet met Napoli gaan winnen in De Kuip, tegen het al uitgeschakelde Feyenoord. En bovendien moeten de Italianen ook hopen dat het al geplaatste Manchester City wint op bezoek bij Shakhtar Donetsk. Het doelpuntensaldo van Napoli (+1), dat drie punten goed moet maken op Shakhtar, is nipt beter dan dat van de Oekraïners.



Volg hier LIVE vanaf 20u45 of Napoli de volgende ronde haalt!