LIVE (20u45): Carrasco en maats hebben lot niet meer in eigen handen tegen Chelsea

In groep C is het vanavond (20u45) 'do or die' voor Atlético Madrid. De Madrilenen hebben zes punten, dat zijn er vier minder dan tegenstander Chelsea. Neem daarbij dat Radja Nainggolan en AS Roma, met acht punten voorlopig tweedes, in eigen huis tegen zwak broertje Qarabag spelen en je weet dat de uitschakeling wenkt voor Yannick Carrasco en zijn ploegmaats. Zij moeten sowieso zelf winnen én hopen dat Roma dat niet doet. Bij een zege van Atlético en een gelijkspel van Roma, gaan de Spanjaarden alsnog door omdat ze beter deden in het onderlinge resultaat tegen 'los Colchoneros'. Maar zo ver zijn we dus nog lang niet.



Wie plaatst zich samen met Chelsea voor de volgende ronde? Volg het hier LIVE vanaf 20u45!