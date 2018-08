LIVE (20u). Kan Standard stunten tegen Ajax? Redactie

07 augustus 2018

00u00 0 Standard STA STA 0 20u00 0 AJA AJA Ajax Champions League Standard kijkt om 20u Ajax in de ogen in de heenmatch van de derde voorronde van de Champions League. Michel Preud’homme, de coach van de Luikenaars, vindt dat Ajax een ploeg heeft die in de Champions League hoort en hij ziet de Amsterdammers dan ook als favoriet. “Maar we gaan ze uit hun comfortzone halen.”

“Ajax heeft een ploeg om Champions League te spelen", zei hij daags voor de confrontatie. “Als je ziet welke spelers zijn hebben gekocht… Poeh, dat gaat om bedragen die wij bij Standard niet kunnen betalen. De druk bij hen is groot om na die investeringen de Champions League te halen. Wij hebben uiteraard ons plan. Wij gaan ze uit hun comfortzone halen. Daar heb ik vertrouwen in.”

Hij gaat verder met een lach: “Nederlanders zijn gemaakt om de waarheid te vertellen. Het gevoel in de pers is volgens mij dat Standard geen grote opgave voor Ajax moet zijn. We gaan het zien. Of we er een fysieke strijd van moeten maken? Daar hebben wij de type spelers niet voor. We zullen met goed voetbal proberen te winnen.”

Volg alle actie hier LIVE vanaf 20u!