Lionel Messi nodigt zich uit in het clubje van 100 van Cristiano: zijn allerknapste goals op het kampioenenbal Hans Op de Beeck

17u48 0 reuters Champions League Mijlpaal voor Lionel Messi gisteravond tegen Olympiakos. Met een vrije trap voorbij niemand minder dan Silvio Proto scoorde de Argentijnse superster zijn 100ste Europese goal. In dat selecte clubje van 100 vervoegt hij Cristiano Ronaldo. Geniet mee van zijn allerknapste goals op het kampioenenbal en -daaronder- hoe die tot stand kwamen.

De eerste: meteen pareltje tegen Panathinaikos

We schrijven 2 november 2005. FC Barcelona - Panathinaikos. Niet alleen een match die de boeken ingaat dankzij een sublieme hattrick van Samuel Eto'o, maar ook die waarin Lionel Messi zijn eerste goal op het kampioenenbal maakt. Messi laat er meteen zien waarom hij op La Masia, Barça's opleidingscentrum, geboekstaafd staat als groot talent. De eerste baltoets waarmee hij de keeper lobt, is er een uit het arsenaal van de allergrootsten zoals Gerd Müller of Pele. Twaalf jaar en honderd Champions League-goals later, kunnen we er meer dan zeker van zijn dat Messi in dat rijtje der allergrootsten thuishoort.

Een vijfklapper tegen Bayer Leverkusen

7 maart 2012, terugwedstrijd in de achtste finales. FC Barcelona - Bayer Leverkusen. 7-1, met vijf goals van Messi. De eerste drie zijn pareltjes, met nummer één en drie karakteristieke lobjes over de arme keeper Bernd Leno. De precisie en snelheid van de opwippers: magisch. Ook goal nummer twee draagt Messi's handtekening: op pass van Iniesta opdrijven, enkele keren veinzen om te dribbelen en vervolgens vliegensvlug de verste hoek viseren.

Better Call Messi: 4 goals tegen Arsenal

6 april 2010, Camp Nou. FC Barcelona - Arsenal; terugmatch in de kwartfinale. 't Ziet er niet goed uit voor de blaugrana na een goal van Bendtner. Tot 'de Vlo' zijn vleugels ontbindt. Een hattrick in 21 minuten. Na de pauze doet hij er nog eentje bij. Weer dat lobje voor zijn derde. Let ook op de passie waarmee de Argentijn elk van zijn vier goals viert. Arsène Wenger, achteraf: "Messi is als Playstation".

Poco Maradona

17 maart 2010. FC Barcelona - Stuttgart, achtste finale: 4-0, met twee goals van Messi. Met onderstaand doelpunt dat aan de enige echte Maradona doet denken. Alsof de bal aan zijn voeten lijkt gekleefd leidt Messi de counter in. Om dan tussen vier Stuttgart-spelers van buiten de zestien met dodelijke precisie in de winkelhaak te mikken.

Op een koude dinsdagavond in Kiev met vrije trap

Kan hij het ook op een koude dinsdagavond in Kiev? Natuurlijk - Messi toont er tegen Dynamo dat hij ook een specialist is van de rechtstreekse vrije trap.

Arsenal (bis) na tiki-taka

8 maart 2011, terugmatch achtste finale, opnieuw tegen Arsenal. Een typische Barça-goal, met een geweldige assist van Iniesta. Messi opnieuw met het lobje over doelman Almunia, zoals zijn allereerste tegen Panathinaikos, en vervolgens de afwerking. Een nieuwe desillusie voor de 'Gunners' die nochtans geloofden in stuntwerk.

Precisieraket tegen Milan

Geloof was er ook bij AC Milan, toen ze in 2013 afreisden naar Barcelona met een voorsprong van twee goals. Maar de kwartfinale zouden ze nooit halen. Maar na vijf minuten zou Messi al een eerste keer toeslaan. Tiki-taka gevolgd door zo'n aalvlugge precisieraket. Nog voor de pauze zou Messi een tweede keer scoren en uiteindelijk werd het nog 4-0.

Met het hoofd in de finale

Manchester United was nergens in de finale in 2009 in het Olympisch Stadion van Rome, maar de match blijft vooral bij omwille van de openingsgoal van Messi. Drie koppen kleiner dan Vidic en Ferdinand, maar Messi werkt na een acrobatische sprong in de verste hoek binnen. Hoezo, Messi kan niet koppen?

Een klassieker in El Clásico

Het ging er toen ongemeen hard aan toe in menig Clásico tussen Barça en Real in die periode, maar in de heenmatch van de halve finale in 2011 in Bernabeu hadden Ramos en co niet eens de tijd om Messi foutief af te stoppen. Het moet gezegd: Pepe was toen al met rood richting kleedkamer gestuurd. Na de 0-1 maakte Messi er ook 0-2 van op geweldige wijze. Ongetwijfeld een van de knapste goals ooit in de geschiedenis van de Champions League.

Arme Boateng

Halve finale tegen Bayern München. In de heenmatch kan de ploeg van Guardiola 77 minuten lang standhouden. Waarna Messi het welletjes vindt. Vooral de tweede goal, waarbij hij Boateng zo dribbelt dat die op zijn achterste valt, zindert na. De dagen erop wordt de arme Duitser op de sociale media door de risée gehaald.

Hoe Messi zijn 100 goals maakte

Met rechts: 16

Met links: 80 (waaronder 5 vrije trappen en 9 penalty's)

Hoofd: 4

EPA

Liefst in Camp Nou

Van zijn 100 goals maakte Messi er 55 in Camp Nou: zijn favoriete jachtgebied. Op verplaatsing scoorde hij 40 keer. Vijf goals maakte hij op neutraal terrein, in finales en Supercups. Samen met Cristiano Ronaldo is Lionel Messi de Europese hattrick-koning. Beide hebben ze er zeven.

EPA

Liefst tegen Arsenal

9 - Arsenal

8 - AC Milan, Celtic

7 - Bayer Leverkusen

6 - Ajax, Manchester City

4 - Bayern München , Panathinaikos, Paris Saint-Germain, Spartak Moskva

3 - APOEL, København, Lyon, Viktoria Plze¿, Shakhtar Donetsk, Stuttgart

2 - Basel, BATE Borisov, Dynamo Kyiv, Juventus, Manchester United, Real Madrid, Roma, Sevilla

1 - Borussia Mönchengladbach, Olympiacos, Porto, Rangers, Sporting CP, Werder Bremen

Photo News

Ronaldo op 113

113 - Cristiano Ronaldo (151 wedstrijden)

100 - Lionel Messi (122)

76 - Raúl González (158)

70 - Filippo Inzaghi (114)

67 - Andriy Shevchenko (142)

Lionel Messi's goal makes him the second player with 100 goals in UEFA club competition. pic.twitter.com/OWicqK8ZHy ESPN Stats & Info(@ ESPNStatsInfo) link

Photo News