Ligt hersenschudding aan de basis van vreemde CL-blunders van doelman Karius? Redactie

04 juni 2018

22u28

Bron: Belga 3 Champions League Liverpooldoelman Loris Karius heeft in de finale van de Champions League tegen Real Madrid een hersenschudding opgelopen, voordat hij met twee grote blunders schuldig was aan twee tegentreffers. Dat concluderen dokters van een ziekenhuis in Boston, waar de Duitser op voorspraak van de medische staf van Liverpool werd onderzocht, tegenover de BBC.

"Het is heel goed mogelijk dat Karius als gevolg van dit letsel in de war is geraakt", zei Ross Zafonte, één van de artsen die hem onderzocht. De 24-jarige keeper gooide eerst de bal voor de voeten van de Fransman Karim Benzema, die simpel kon intikken. Later verkeek hij zich volkomen op een schot van Gareth Bale. Madrid won met 3-1.

Volgens de doktoren is één van de kenmerken van de specifieke aandoening van Karius dat hij na de klap op zijn hoofd een verminderd gezichtsvermogen had. Dat proces zorgt er voor dat je 'objecten' in je directe omgeving soms niet waarneemt. Dat kan verklaren dat de keeper Benzema, die vlak bij hem stond, volkomen over het hoofd zag.

Karius zou het letsel hebben opgelopen bij een botsing met Sergio Ramos, de verdediger van Real die ook verantwoordelijk was voor het vroege uitvallen van Liverpoolster Mohamed Salah. Dat gebeurde vroeg in de tweede helft, bij een stand van 0-0. De dokters konden niet aangeven of dat daadwerkelijk het moment was waarop Karius geblesseerd is geraakt.

Bekijk hieronder nog eens de beelden van de bewuste fase: