Liefst 8 Belgen sneuvelden in achtste finales, maar welke landgenoten zijn straks wél nog actief in de Champions League? Manu Henry

14 maart 2018

23u30 0 Champions League Liefst dertien Belgen konden we na nieuwjaar nog bewonderen in de Champions League. 't Was meteen een record. Na de achtste finales is het rijtje flink afgeslankt. Welke Rode Duivels sneuvelden en welke blijven er nog over? Een overzicht.

EXIT

Chelsea: Thibaut Courtois en Eden Hazard

Voor Chelsea zit het verhaal op het kampioenenbal er op. De Blues moesten vanavond hun meerdere erkennen in Barcelona. Thibaut Courtois en Eden Hazard zullen we dus niet meer aan de bak zien dit seizoen op het hoogste Europese toneel.

Tottenham: Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Moussa Dembélé

Met Tottenham droop er nog een tweede Londense club af. De Spurs gaven een prima 2-2-uitgangspositie uit handen op Wembley tegen Juventus (1-2). Exit Jan Vertonghen, Moussa Dembélé en Toby Alderweireld – al moest die laatste geblesseerd verstek geven.

Manchester United: Romelu Lukaku en Marouane Fellaini

Manchester United sluit het rijtje van Engelse clubs die het kampioenenbal verlaten. Ondanks CL-goal nummer vijf van Romelu Lukaku. Mourinho gokte en verloor met het behoudende spel van de Mancunians. Exit Marouane Fellaini en Romelu Lukaku dus.

PSG: Thomas Meunier

Treurnis in Parijs na het machtsvertoon van Real Madrid in het Parc des Princes. Ronaldo himself knikkerde het PSG van Thomas Meunier uit de Champions League. In de Spaanse hoofdstad viel onze landgenoot in bij een 1-1-tussenstand, waarna zijn team alsnog 3-1 ten onder ging. Ook de return won Real: 1-2. De ex-Bruggeling vinden we niet terug in de kwartfinales.

NOG ACTIEF

Manchester City: Kevin De Bruyne en Vincent Kompany

Manchester City raast als een stroomtrein door de Premier League en ook in de Champions League loopt alles op wieltjes. De Citizens hadden in de achtste finales geen kind aan FC Basel – al verloren De Bruyne en co na de 0-4-zege in de heenmatch wel de terugwedstrijd verrassend op eigen veld (1-2). Vincent Kompany en Kevin De Bruyne mogen dromen van meer.

Liverpool FC: Simon Mignolet

Met Liverpool schaarde nog een Engelse club zich bij de laatste acht. De Reds hadden geen kind aan FC Porto (0-5 in Portugal in heenmatch, 0-0 op Anfield). Het aandeel van Simon Mignolet mag dan eerder beperkt zijn - hij kwam alleen in actie in de laatste ronde voor de poulefase tegen Hoffenheim - de doelman staat er toch maar.

AS Roma: Radja Nainggolan

De Romeinen kenden de nodige moeite met de stugge Oekraïners van Shakhtar, maar wisten zich dankzij goaltjesdief Dzeko voor het eerst sinds 2008 te kwalificeren voor de kwartfinales. Titularis Radja Nainggolan mag zich voor de eerste keer opmaken voor een kwartfinale in de Champions League.

FC Barcelona: Thomas Vermaelen

Sluiten doen we de rij met Thomas Vermaelen en FC Barcelona. De centrale verdediger speelde tot dusver één wedstrijd. Op de tweede speeldag in de groepsfase maakte Vermaelen de 90 minuten vol in een 2-0-thuisoverwinning tegen het Portugese Sporting.