Liefde lijkt over tussen luxe-invaller Gareth Bale en Real Madrid. Enter Eden Hazard? Stephan Keygnaert in Madrid

11 april 2018

06u00 0 Champions League De verwachting is dat bij Real Madrid Isco speelt, ­vanavond. En niet Gareth Bale (29). Net als in de heenwedstrijd, net als tegen PSG. Voor de zware karweien rekent Zidane niet meer op de Welshman. Zit Bales avontuur in Madrid erop?

Piloten moeten eens leren hun toestel stil te houden. Was de ­turbulentie op de vlucht tussen Brussel en Madrid, gistermiddag, zo nodig? Het is nefast voor het humeur.

'Turbulent' is de gepaste omschrijving voor het vijfde seizoen van Gareth Bale bij Real Madrid. En of dat op de gemoedstoestand van Bale werkt. Camerabeelden van de Spaanse televisie toonden hoe hij – als enige van de Madrileense bank – onbewogen toekeek bij het fabuleuze omhaaldoelpunt van Cristiano Ronaldo, vorige week in Turijn. Bale stelde zich daarmee eens te meer, aldus de Spaanse publieke opinie, buiten de groep. Als we het allemaal mogen geloven, heeft de club een onherroepelijke beslissing genomen: exit Bale.

Enter Eden Hazard? Het antwoord op dié vraag staat niet helemaal los van het resultaat vanavond in Bernabéu.

