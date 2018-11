Leko ziet Dortmund als favoriet maar gelooft in Brugse stunt: “We zijn gekomen om een resultaat te halen” DMM

27 november 2018

19u16

Bron: Belga 0 Champions League Club Brugge en coach Ivan Leko staan morgen voor een zware opdracht op het veld van Borussia Dortmund. Toch gelooft de Kroaat dat blauw-zwart iets kan rapen bij de Duitse grootmacht.

“We weten tegen wie we spelen, maar hebben al vier goeie matchen gespeeld in de Champions League. Het zal kwestie zijn onze momenten te grijpen”, vertelde hij daags voor het treffen in het Signal Iduna Park. Club Brugge ontving Dortmund half september op de eerste speeldag in groep A. Na een erg verdienstelijke wedstrijd kreeg blauw-zwart in de slotfase het deksel op de neus en bleef met lege handen achter. Inmiddels zijn we ruim twee maanden verder en is Dortmund, de leider in de Bundesliga, volgens Leko “een machine geworden”. Maar de Brugse trainer geeft zich allerminst op voorhand gewonnen.

“Het draait niet om Reus, Götze of Alcacer, je moet de ploeg als geheel opvangen. We zullen proberen voetballen met lef, energie en vertrouwen en dan zullen we zien. Dortmund is favoriet en zal op tien matchen er waarschijnlijk acht of negen winnen. Hopelijk zorgen we morgen voor die ene andere match”, verklaarde Leko. “Ik voel dat iedereen klaar is om morgen te proberen opnieuw in onze beste flow te raken. Genieten gaan we zeker niet doen, we zijn gekomen om te proberen een resultaat te halen.”

Club zit in de competitie in een dipje maar “als we naar de vijf voorbije maanden kijken, blijft het een positief verhaal”, onderstreepte Leko. De Kroaat mist door blessures wel een rist spelers, vooral op de flank. “Ik maak niet graag excuses, maar als je bepaalde types spelers mist, wordt het moeilijker om je voetbal te ontwikkelen”, ging hij verder.

Dortmund deelt met Atletico Madrid de leiding in groep A met 9 op 12. Een punt volstaat voor de Duitsers om door te stoten naar de achtste finales. Club heeft na de knappe 0-4 zege in Monaco ook nog een kans(je) op overwintering in het kampioenenbal. De derde plaats, die binnen Brugs handbereik ligt, geeft volgende lente recht op Europees voetbal in de Europa League.