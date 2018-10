Leko toont respect voor Monaco, maar “wij kunnen tegen iedereen winnen” - Denswil: “Tijd om punten te pakken” VDVJ en TLB

23 oktober 2018

15u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League Club Brugge moet reageren na het teleurstellende gelijkspel van afgelopen weekend tegen Waasland-Beveren. En op de derde speeldag in de Champions League krijgt blauw-zwart daar een uitgelezen kans voor. De landskampioen ontvangt het Monaco van Youri Tielemans, Nacer Chadli en trainer Thierry Henry. Club-trainer Ivan Leko toonde in aanloop naar de match respect voor de Franse topclub, maar toch gelooft de Kroaat er rotsvast in dat zijn team iets moet kunnen rapen tegen de club uit het Prinsdom.

“Dat we morgen moeten winnen? Zo zou ik het niet stellen. We spelen toch tegen Monaco, een ploeg met individuele kwaliteiten, met een nieuwe coach, die op Europees vlak beter is dan Club. Morgen zullen we spelen met respect voor de tegenstander, maar vooral met geloof in ons eigen kunnen. Ik geloof in mijn ploeg - we kunnen tegen iedereen winnen. Zeker met onze supporters.”

Volgens Leko was het wel een lastige opdracht om Monaco te analyseren, door hun recente trainerswissel. “Monaco onder Leonardo Jardim of onder Thierry Henry is toch een ander verhaal, maar dat mag geen rol spelen. De basis van ons succes wordt onze eigen prestatie, ons voetbal dat we moeten brengen op de mat.”

“We hebben een goede analyse gemaakt van de match van Monaco tegen Strasbourg. We gaan met respect naar de tegenstander, maar vooral met geloof in onze eigen sterkte. We hebben al twee goeie matchen in de Champions League gespeeld en zo toch bewezen dat we het kunnen op onze manier.”

Denswil: “Match van morgen kan cruciaal zijn”

Speciale match voor Stefano Denswil, morgenavond. In de zomer van 2016 stond de Nederlander nadrukkelijk in de belangstelling van Monaco, maar de verdediger bleef bij Club Brugge. Denswil krijgt in de Champions League echter nog eens de kans om zich te tonen aan de Monegasken. “Het is tijd om punten te pakken”, stelde de 25-jarige Nederlander.

Club heeft na twee speeldagen in de Champions League nog geen punten kunnen sprokkelen, maar vooral tegen Dortmund waren de Bruggelingen toch dicht bij een puntendeling. “Maar we zijn toch telkens met een redelijk goed gevoel van het veld gestapt”, aldus Denswil op de traditionele persconferentie aan de vooravond van de match. “We hebben net als Monaco nog nul punten, dus morgen willen we die punten pakken en gaan voor de derde plek.”

Club kent wel een iets mindere periode, met een 1 op 6 in de Jupiler Pro League. Maar daar denkt Denswil niet te fel aan. “Ja, de resultaten zijn de laatste 2 wedstrijden wat minder, maar in de Champions League hebben we getoond waar we voor staan en dat gaan we morgen opnieuw doen. Twee jaar geleden was ons voetbal niet om aan te zien, nu wel. We hebben als ploeg stappen gezet en nu is het tijd om ook punten te pakken.”

Ondanks de moeilijke extrasportieve periode voor coach Ivan Leko en de moeilijke wedstrijden tegen Deinze (Croky Cup), Standard en Waasland-Beveren zit de sfeer volgens Denswil goed in de Brugse kern. “Iedereen zit goed in zijn vel en we hebben vertrouwen in het plan waarmee we onze vorige CL-duels in gingen. Tegen Dortmund hadden we absoluut punten moeten pakken, maar dat is niet gebeurd. Dat is Champions League. Het belangrijkste wordt dat we als ploeg met opgegeven hoofd van het veld kunt stappen.”

