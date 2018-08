Leko reageert op Champions League-loting: "Heb er vertrouwen in dat we positieve verrassing kunnen worden" TLB en YB

30 augustus 2018

20u58 0 Champions League Atlético Madrid, Borussia Dortmund en AS Monaco. Club Brugge kent zijn tegenstanders voor de groepsfase van de Champions League. Club-coach Ivan Leko en voorzitter Bart Verhaeghe reageren positief op de loting.

"Ik ben een gelukkige én een trotse coach", stelde Ivan Leko na de loting voor de microfoon van ClubTV. "We zijn eerst en vooral blij dat we opnieuw van de partij zijn in de Champions League. En we zitten in een mooie groep. Atlético Madrid en Borussia Dortmund zijn twee Europese toppers en Monaco is een topclub in Frankrijk. Op dit moment ben ik zeker gelukkig."

"We zullen er alles aan doen om niet alleen over te komen als een sympathieke ploeg, maar ook om resultaten te halen. De drie andere ploegen zullen favoriet zijn voor de matchen tegen ons én om door te gaan. Maar ik heb er vertrouwen in dat wij dit jaar een positieve verrassing in de Champions League kunnen zijn."

Club-voorzitter Bart Verhaeghe, op post tijdens de loting in Monaco, was in zijn nopjes toen hij zag wie er uit de balletjes kwam. “Dit is een mooie loting. Spelen tegen de winnaar van de Europese Supercup, die Real versloeg in een héél mooi stadion, dat spreekt tot de verbeelding. Ook Borussia Dortmund spreekt tot de verbeelding en AS Monaco is een buur. Zo spelen we vier derby’s dit jaar!” Met dat laatste alludeerde Verhaeghe op de samenwerking tussen Monaco en Cercle, dat verschillende spelers van de ploeg uit het Prinsdom leent.