Leko kan nederlaag moeilijk aanvaarden: "Teleurstelling in kleedkamer was groot" TLB

19 september 2018

00u18

Bron: Belga 3 Champions League Club Brugge blijft met lege handen achter na de eerste speeldag van de groepsfase van de Champions League. In het Jan Breydelstadion slikte blauw-zwart tegen Borussia Dortmund een frommelgoal in de 85e minuut. "Dit is bijzonder pijnlijk", verklaarde Ivan Leko na afloop.

Mitrovic duwde het leer tegen Pulisic, waarna de bal over Letica in doel caprioleerde. De teleurstelling was groot bij het enthousiast spelende blauw-zwart, dat meer had verdiend tegen een ontgoochelend Dortmund.

"De teleurstelling was groot in de kleedkamer. Er waren veel frustraties", zei de 40-jarige Kroaat. "Ik hoop dat we hier sterker uit komen. We zijn op de goede weg, we hebben getoond dat we niet de mindere zijn van Dortmund."

"Het is moeilijk te aanvaarden dat we deze wedstrijd toch verliezen. We waren goed tot zeer goed, ook ons wedstrijdplan was in orde. We hebben getoond dat we kunnen voetballen. Maar in de Jupiler Pro League kan je slecht voetballen en punten pakken, en in de Champions League kan je goed voetballen en zonder punten achterblijven."

Leko liet verrassend de 21-jarige Thibault Vlietinck in de basis starten. "Ik geloof in wat ik zie op training. Hij heeft veel kwaliteiten en geeft altijd het maximum. Zijn prestatie is positief voor ons", besloot Leko.