Leko en Vanaken blikken vooruit: "Atlético is favoriet, ook om de groep te winnen. Maar met wat geluk en mindere dag van Atlético, is een mirakel misschien mogelijk" NP/YP

02 oktober 2018

18u39 3 Champions League Matchday -1 voor Club Brugge. De West-Vlamingen kijken in hun tweede opdracht in de Champions League Atlético Madrid in de ogen in het imposante Wanda Metropolitana-stadion, maar Hans Vanaken en coach Ivan Leko hebben geen schrik, zo lieten ze duidelijk blijken op de persbabbel van daarnet.

"Bij de loting is Atlético toch altijd een ploeg waar je naar uitkijkt", begon Hans Vanaken zijn relaas. "Ze behoort tot de top van de wereld en het is fantastisch hier te mogen spelen. We zullen alles goed moeten doen om punten te rapen, maar we leven met vertrouwen toe naar deze match en we zullen er alles aan doen om hier iets te halen."

De spelmaker weet ook dat het erg moeilijk wordt om het rood-witte blok te ontwrichten. "De ploeg verdedigt heel goed en incasseert weinig goals. Onder Simeone is ze goed in blok, maar we moeten de ruimtes zoeken in die twee linies van vier. Tussen hun middenveld en verdediging moeten we het spel proberen te verdelen."

Ook coach Ivan Leko blikte vooruit aan de zijde van zijn spelmaker. "Ik geloof niet dat je je filosofie en manier van voetballen op twee dagen kan wijzigen. We hebben een goeie analyse van Atlético gemaakt, al is dat nu ook niet zo moeilijk. Ze spelen al jaren op dezelfde manier. Er zijn verschillende manieren om een resultaat te halen, maar we zullen proberen het op de onze te doen. Atlético is favoriet, ook om de groep te winnen. Ik hoop dat we onze momenten kunnen grijpen. Met wat geluk en een mindere dag van Atlético is een mirakel misschien mogelijk", aldus de Kroaat.

"Onze focus moet goed zijn en we gaan proberen om de beste ploeg op dit moment op te stellen. Of hun zwakte ligt in de rug van de flanken? Real heeft geen kansen gekregen. De backs van Atlético zijn misschien niet zo fantastisch, maar dat wil niet zeggen dat ze de zwakke plek zijn."

"Hans verkeert in de vorm van zijn leven"

Leko is ook heel erg opgezet met de prestaties van Hans Vanaken. "Ik ben blij met wat Hans de laatste weken laat zien, hij verkeert in de vorm van zijn leven. Hij is gewoon op alle vlak beter geworden. Hij heeft alles, met passie en vuur en respect voor de tegenstander. En geloof in eigen sterkte."

"Dit is geen duel tussen Diego Simeone en Ivan Leko, wel tussen Atlético en Club", besloot Leko. "Ik geloof dat we op collectief vlak iets kunnen laten zien."

Godín: "Winst is van fundamenteel belang"

Ook van Madrileense kant werd er vooruit geblikt. "Het is heel belangrijk om te winnen, van fundamenteel belang zelfs", opende oorlogsveteraan Diego Godín zijn vooruitblikt. "We zijn begonnen met winst in Monaco en dat was fantastisch. Onze laatste CL-campagne was natuurlijk niet goed, vooral thuis pakten we weinig punten. Dat moeten we nu zien te vermijden."

"We moeten lessen trekken uit onze ervaring. Het is echt belangrijk beter te doen dan vorig seizoen en we zijn dan ook goed aan deze jaargang begonnen. Nu moeten we opnieuw zien te winnen tegen een ploeg die ook de punten nodig heeft. We willen de lijn doortrekken, dit is een soort finale voor ons. Het was trouwens niet omdat we van stadion veranderd zijn, dat we de groepsfase vorig jaar niet overleefden. Dat heeft geen invloed gehad op het spel, het was een momentopname. We hebben de Europa League gewonnen en eindigden tweedes in de competitie. Het team speelt nu goed, het gaat in stijgende lijn."

Champions League Simeone: "Club is een lastige tegenstander"

"Sinds Eibar zijn we alleen maar beter gaan spelen", trad coach Diego Simeone zijn verdediger bij. "We waren beter tegen Monaco en zoals Godín al zei, gaat ons nivdeo omhoog. Het is nu zaak van constant te blijven. Blijven op die korte ruimtes voetballen. Club heeft een intelligente trainer die goed gebruik maakt van de kwaliteit van zijn spelers. Het is een lastige tegenstander, dat mocht ook Dortmund al ondervinden. Club deed het goed, het is aan ons nu om hen pijn te doen. De ploeg heeft een heel directe speelwijze met goede flanken. Ik kan zijn naam moeilijk uitspreken, maar die nummer 47 (Danjuma, red.) heeft een goed afstandsschot. Club is ook goed in de lucht. En defensief sluit het goed de gelederen."

Ook de finale van de Champions League, die in het Wanda Metropolitana wordt afgewerkt, kwam natuurlijk al ter sprake. "We hebben nog een lange weg te gaan als we hier om de oppergaai willen strijden. De CL-finale in je eigen stadion spelen, is het mooiste wat er is", aldus Simeone.