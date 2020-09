Laurent Depoitre weet waar het Gentse schoentje opnieuw knelde: “Domme fouten worden meteen afgestraft” SVL/JBE

30 september 2020

Ook Laurent Depoitre was uiteraard heel ontgoocheld na de ontluisterende 3-0-nederlaag. De spits moest opnieuw vaststellen dat Gent op een knullige manier doelpunten weggaf. “Als je domme fouten maakt tegen een sterk team als Dynamo Kiev, wordt dat meteen afgestraft. We moesten zelf natuurlijk veel efficiënter zijn. Niet alleen in onze eigen box, maar ook die van hun. Als je al een goal weggeeft na 9 minuten, krijgt de tegenstander automatisch vertrouwen en is het voor ons moeilijk om terug in de wedstrijd te komen. We moesten van in het begin meer druk zetten om hen te doen twijfelen, maar dat lieten we na. Ze mochten gewoon hun ding doen, ook omdat Kiev wist dat wij 3 keer moesten scoren om nog door te stoten. Dat maakte het extra moeilijk voor ons.”

