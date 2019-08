LASK Linz, de laatste vedetteloze hindernis voor Club die vorig seizoen sprookje beleefde TTV

13 augustus 2019

22u51

Bron: Eigen berichtgeving

Eén hindernis tussen het kampioenenbal en Club Brugge: LASK Linz. De club uit de industriestad in Opper-Oostenrijk beleefde vorig seizoen een sprookje en breit daar nu een Europees vervolg aan - FC Bazel werd in de derde ronde van de Champions League tweemaal te kijk gezet (1-2 en 3-1). De CL-voorrondes dankt de Donaustad aan een verbluffende tweede plaats vorig seizoen, niet mis voor een promovendus.

Valérien Ismaël, ex-speler van Bremen en Bayern München en eerder aan de slag als coach van Wolfsburg verraste vriend en vijand met een 3-4-3-systeem, maar ook de 18.000 uitzinnige fans droegen bij aan het succes. Veel vedettes of gekende namen lopen er niet rond bij Linz, waar Australisch international James Holland de stuwende kracht is en de Braziliaan Klauss al vier keer scoorde in vijf matchen.