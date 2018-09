L'Équipe erg hard voor Duivels van Monaco en het buist zelfs scorende Meunier: "Het ging te snel voor hem" Hans Op de Beeck

19 september 2018

16u01

Bron: L'Équipe 0 Champions League De eerste Champions League-avond van het nieuwe seizoen werd alles behalve een onvergetelijke voor de Belgen. Terwijl Club erg ongelukkig onderuit ging, kon er niet één Rode Duivel een wedstrijd winnend afsluiten. Sportkrant L'Équipe toont alvast weinig genade voor de drie Rode Duivels in Franse loondienst. Het trio Meunier-Tielemans-Chadli kreeg een buis achter de naam, die laatste zelfs amper 3 op 10.

Neen, het was geen prettig Belgenavondje op het kampioenenbal gisteravond. Er was de onverdiende nederlaag van Club, maar er was ook niet één Rode Duivel die kon uitblinken - laat staan een match winnen. Vertonghen en Dembélé gaven met Tottenham in San Siro finaal een 0-1 nog helemaal uit handen, Mertens viel een halfuurtje anoniem in tijdens Rode Ster - Napoli (0-0), Vermaelen zat niet in de kern van Barcelona, Meunier werd met PSG in Liverpool nog eens met de neus op de feiten gedrukt (3-2) en Monaco was duidelijk de mindere van Atlético Madrid (1-2).

Meunier nam tegen Liverpool wel de aansluitingstreffer voor zijn rekening, maar daarvoor kreeg de rechterwing alles behalve lof. "Ondanks die goal, houdt hij zeker en vast geen goeie herinneringen over aan Anfield", lees je in het toonaangevende L'Équipe."Zeker in het begin van de match ging het te snel voor hem. Hij leek steeds te aarzelen. Zijn mandekking was soms slapjes en hij tekende voor een festival aan mislukte passes. Om het nog wat erger te maken ging hij niet vrijuit bij de eerste tegengoal." Eindbeoordeling: 4 op 10.

Kan je een match op dit heel hoge niveau winnen met twee spelers die één keer op de vier meeverdedigen? L'Équipe over Liverpool - PSG

Ook Neymar en Mbappé zwaar aangepakt

In het voordeel van Meunier pleit dat zelfs van het trio MCN niemand een voldoende haalde. Neymar 4 ("te veel uit op persoonlijke glorie"), Mbappé 4 ("zelf wel klinisch voor doel, maar passief in het druk zetten en lag aan de basis van twee tegengoals met vooral een mislukte dribbel bij de 3-2") en Cavani zelfs een 3 ("veel te weinig voor een spits van zijn standing'). L'Équipe gooit vooral bloemetjes richting de flankverdedigers van Liverpool, Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson: geen grote namen, maar een duo dat na Manchester City in de kwartfinales van vorig seizoen nu ook PSG veel pijn deed. "Met dank aan Neymar en vooral Mbappé, die zeker voor de pauze veel te weinig werk verzetten. "Kan je een match op dit heel hoge niveau winnen met twee spelers die één keer op de vier meeverdedigen? De match van gisteren toont toch aan dat het toch nog altijd makkelijker is om met elf te spelen", is de conclusie.

Ook Monaco was een tranendal gisteravond. Gewogen en veel te licht bevonden tegen het geslepen Atlético Madrid. "In het Prinsenpark is het geen kwestie van zin of mentaliteit (waarmee ze naar PSG verwijzen, nvdr), maar is het een kwestie van een gebrek aan middelen, techniek, automatismen en van intrinsieke klasse. Atlético gaf in totaal 150 passes meer, Monaco heeft vooral veel achter de bal gelopen en wanneer het wel de bal had, kon het daar niets mee doen. Veel lange ballen van achteruit, geen ruimte vinden in de dertig meter voor de goal van Oblak. Een gekend probleem in Monaco, dat een counterploeg is en nooit uitgeblonken heeft in vloeiend voetbal. Maar om op Champions League-niveau matchen op de counter te winnen, moet je spelers van grote klasse hebben. Die had Monaco, die hebben ze nu niet meer. In de tribunes zag Thierry Henry naast Didier Deschamps 'ses petits Belges' (zijn kleine Belgen, nvdr) Tielemans en Chadli, maar veel zag hij niet."

In de individuele spelersbeoordelingen een 4 op 10 voor Tielemans. "Moest in de rug van Falcao opereren en de link zijn tussen middenveld en aanval, maar hij kon zich nooit doorzetten - vooral omdat hij nauwelijks aan de bal kwam. Zijn schot op doel (42') miste veel precisie en daarnaast maakte hij veel foute keuzes. Had ook nood aan veel meer hulp." Chadli krijgt zelfs de laagste notering van alle Monegasken met een 3. "Zaterdag al anoniem in de Ligue 1, waarna hij van de rechterflank naar de linker verhuisde. Ook nu even anoniem. Een goed blok op een poging van Hernandez (8') maar nog altijd niet in de vorm om veel met de bal te doen." De Rode Duivel moest nog voor het uur plaats ruimen voor Mboula, "die meer snelheid kon brengen dan de statische Chadli."

Als Club Brugge een opsteker kan gebruiken in zijn strijd om de derde plaats met Monaco, moet het ongetwijfeld het oordeel van L'Équipe over AS Monaco zijn.

