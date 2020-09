Kums trainde niet, Depoitre is fit voor duel tegen Kiev RN

23 september 2020

07u39 0

Wim De Decker heeft personeelsproblemen voor vanavond: “Er zijn wat twijfelgevallen, daarom hebben we met de medische staf beslist dat we tot woensdag (vandaag, red.) gaan wachten. 24 uur kan veel verschil maken als ik de evolutie bij sommige jongens nu al zie. Voor de kuitblessure van Sven Kums kan de wedstrijd misschien net te vroeg komen, maar woensdag weten we daarover meer. Hetzelfde geldt voor Chakvetadze. Met Depoitre gaat het wel beter.”

Voor de goeie orde: Chakvetadze - met knieverband - en Depoitre (voet) stonden gisterochtend wél op het trainingsveld, Kums niet. Depoitre lijkt klaar voor vanavond, voor Kums lijkt het nog te vroeg. Chakvetadze zit niet in de selectie. De Decker kan wel weer rekenen op Vadis Odjidja.

Bij de tegenstander uit Kiev, met zeven op negen op de tweede plaats in de Oekraïense Premier League, zijn er geen noemenswaardige blessures. Coach Mircea Lucescu kan zijn sterkst mogelijke elftal aan de aftrap brengen.

Het duel tussen AA Gent en Dynamo Kiev is vanavond LIVE te bekijken op VTM 2 en HLN.be.

