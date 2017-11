Kums: "Efficiëntie is een 'must', anders pak je niets in de Champions League" DMM

23u16 0 Photo News Champions League Geen verhoopt gelijkspel voor Anderlecht tegen Bayern. Paars-wit had in een verdienstelijke wedstrijd nochtans voldoende kansen om de Duitse recordkampioen op achterstand te zetten. Lukasz Teodorczyk miste er een paar en dat was ook na de wedstrijd het gespreksthema.

"We blijven achter met een ontgoochelend gevoel", begon Matz Sels na de wedstrijd. "We speelden een heel goeie eerste helft waarin we niets hebben weggegeven. Je weet dat Bayern dan gaat komen in de tweede helft. Ze komen op 0-1, maar dan valt die gelijkmaker en hoop je eigenlijk nog om de wedstrijd te kunnen winnen."

"Tegen PSG speelden we ook een geoeie eerste helft, maar ook toen konden we onze inzet niet omzetten in punten. Het is een beetje een rode draad doorheen deze campagne: het gebrek aan efficiëntie. We verdienden een punt en dan is zo'n uitslag uiteraard teleurstellend."

Trebel: "We spelen goed, maar we pakken alweer geen punten"

Ook Adrien Trebel kon zijn doelman bijtreden. "Het is telkens hetzelfde. We spelen wel goed, maar we winnen niet en we pakken alweer geen punten. Zij hebben niet veel kansen gehad, maar dan leggen ze er toch drie binnen. We hebben Bayern goed onder druk gezet. Ook toen het 0-1 werd zijn we eigenlijk niet afgestapt van onze tactiek. Winnen op Celtic? We gaan in elk geval ons best doen, daarna zien we wel hoeveel doelpunten het scorebord aanwijst."

Kums: "We moeten efficiënter zijn, anders pak je niets in de Champions League"

"Het had gekund in de eerste helft", reageerde Sven Kums na de wedstrijd. "We hebben hoog druk gezet en zo Bayern belet om in zijn spel te komen. Helaas moet je dan wel efficiënter zijn met de kansen, anders pak je niets in de Champions League." Kums doelde op de gemiste kansen van vooral Teodorczyk, maar zijn spits afbreken wou de middenvelder niet doen. "We gaan op niemand 'schieten'. We moeten gewoon op voorsprong staan. Punt. Natuurlijk zat 'Téo' ermee in de rust. We hebben hem toen opgepept en als je dan ziet dat hij met zijn assist toch beslissend is, dan is dat zeker iets om te onthouden. Een spits wil natuurlijk altijd scoren, dat is evident."